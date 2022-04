Mika Häkkinen lataa rajun arvion Lewis Hamiltonista: "Tämä on katastrofi"

Hamilton on jäänyt kahdessa kilpailussa palkintopallin ulkopuolelle ja molemmilla kerroilla britti on hävinnyt tuoreelle tallikaverilleen, George Russellille. Kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen analysoi tilannetta, joka on Hamiltonille melko vieras viime vuosilta.

– Tilanne on vaikea Lewisille, se on selvä. Russell ei mennyt talliin kakkoskuskiksi tai häviämään. Hän on siellä antamassa parastaan ja haluaa olla jonain päivänä maailmanmestari. Hän ei kumarra seitsenkertaista maailmanmestaria, Häkkinen avaa tallin sisäistä kilpailua Unibetille Marcan mukaan.

Edellinen kisa Australiassa jäi varmasti kaivelemaan brittikuskia, sillä hän hävisi tallikaverilleen ajamalla.

– Olen varma, että Lewis on edelleen harmissaan Australiasta. On kova paikka, kun George oli parempi. Pelkäänpä, että tämä kausi on Lewisille todella vaikea, Häkkinen mietiskelee.

Häkkinen huomauttaa, että seitsenkertaisella maailmanmestarilla on paljon enemmän hävittävää kuin uudella tulokkaalla.

– Mercedeksellä on todella vaikeaa, mutta Lewisin tilanne on erityisen vaikea. George tulee tallista, jolla ei ole ollut menestystä. Kaikki nämä saavutukset Mersun ratissa ovat hyviä suorituksia. Lewisille tämä on katastrofi, Häkkinen lataa.

Häkkinen vihjailee jo sillä, että Hamilton saattaa ajatella lähtemistä Mercedekseltä.