Lewis Hamiltonin tuska välittyy Nico Rosbergille: "Tilanne todella synkkä"

Lewis Hamiltonin pitkäaikainen tallikaveri Nico Rosberg myöntää brittikuskin ja Ferrarin välisten ongelmien olevan vaikeaa seurattavaa.

Hamiltonin alku Ferrarin kuljettajana on ollut tuskainen. Mestarikuski ei ole päässyt sinuiksi italialaistallin auton kanssa ja kommunikaatiossa tiimin kanssa on tullut esiin jo useita kahnauksia. Palkintopallipaikka on myös edelleen saavuttamatta, vaikka tallikaveri Charles Leclerc on yltänyt kolmen joukkoon kolmesti yhdeksässä kisassa.

Vuoden 2016 maailmanmestari Nico Rosberg näkee Hamiltonin joutuneen Ferrarilla vaikeaan tilanteeseen.

– Sitä on vaikea katsoa, Rosberg myönsi Sky Sportsin asiantuntijana entisestä tallikaveristaan.

– Sunnuntai (Espanjan GP) oli kamala päivä hänelle. Hän oli yksinkertaisesti hidas, mikä on todella epätavallista. Kyllä, joskus hän on ollut aika-ajoissa vähän vaisu, mutta kisoissa hän on yleensä ollut loistava. Nyt kisa oli sokeeraavan huono.

Pahinta kuitenkin on, ettei Hamilton tunnu ymmärtävän yhtään, mistä vauhdin puute johtuu. Brittikuski toisteli tv-haastatteluissa haluavansa vain kotiin ja lateli sarkastisia heittoja, että kyse oli varmaankin vain hänen omasta epäonnistumisestaan.

– Hänelläkään ei ole vastauksia. Oliko pohjalevy vaurioitunut? Nämä pohjalevyt ovat niin herkkiä, ja aikaa voi menettää todella paljon, Rosberg ihmetteli.

– Kun et tiedä vastauksia, se on kuljettajalle todella vaikeaa, ja sitten näet tallikaverisi kisaavan kolmospaikasta. Alkukauden valossa hänen tilanteensa on todella synkkä.

Rosberg muistuttaa, että Hamiltonilla oli vaikeaa myös viimeisinä Mercedes-vuosinaan.

– George Russell löi hänet viime vuonna, ja Leclerc on jatkanut siitä. Hän on aina vähän edellä Lewisia, joka ei ole löytänyt keinoja. Jokin puuttuu. Hän ei ole päässyt auton kanssa sinuiksi, ja on koko ajan askeleen jäljessä.

– Hän on nyt 40-vuotias. Jossain vaiheessa alat hidastua. Se tapahtuu Lewisille ennemmin tai myöhemmin, Rosberg toteaa.