Someäidit-ohjelmassa seurataan vaikuttajaäitien elämää – tässä ovat päähenkilöt!

Uudessa Someäidit-sarjassa seurataan sosiaalisesta mediasta tuttujen vaikuttajaäitien elämää. Sarjassa Someäidit avaavat omaa elämäänsä itse kuvaamansa materiaalin ja ohjelmaan tehtyjen haastattelujen kautta.

Ohjelmassa ovat mukana Vivian Nick, Emilia Huttunen, Miisa Nuorgam sekä pariskunta Ella Rosti ja Suski Silvander-Rosti.

Tutustu sarjan tähtiin:

Vivian Nick

Vivian on luova suunnittelija, joka on luonut menestyksekkään uran mainosalalla. Vivian elää kiireistä arkea, sillä päivätöidensä lisäksi hän työskentelee myös somevaikuttajana ja luotsaa Hei Baby -podcastia. Vivianin elämän keskipiste on hänen neljävuotias lapsensa, jonka isästä Vivian on eronnut. Asuvideoistaan ja huumoristaan tunnettu Vivian on omia polkujaan kulkeva seikkailija, jonka mielipiteet ja deittailukuviot jaksavat säännöllisesti puhuttaa Jodelissa.

Ella Rosti ja Suski Silvander-Rosti

Ella ja Suski ovat sosiaalisesta mediasta tuttu pariskunta, jotka aloittivat tubettajina. Yhteinen harrastus muuttui yhteiseksi uraksi ja nykyään he jakavat arkeaan tuhansille seuraajilleen myös Instagramissa sekä oman Kaksi äitiä -podcastinsa muodossa. Perheeseen kuuluvat neljävuotiaat kaksoset sekä kaksivuotias kuopus. Pikkulapsiarkea elävä pariskunta yrittää yhteisen työnteon lomassa löytää aikaa myös toisilleen. Ella ja Suski haluavat tarjota seuraajilleen samaistuttavaa sisältöä ja näyttää millaista on elämä kahden äidin perheessä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Emilia Huttunen

Emilia on pitkän linjan someammattilainen ja neljän lapsen äiti, joka aloitti uransa bloggaajana vuonna 2011 saatuaan esikoisensa. Pitkään Instagram-vaikuttajana työskennelleen Emilian elämässä on tapahtunut suuria muutoksia, sillä vakava maalittaminen on saanut Emilian harkitsemaan somemaailman hylkäämistä ja hänen pitkä avioliittonsa on päättynyt eroon. Emilia ei kuitenkaan anna vaikeuksien lannistaa itseään ja edessä onkin uusia työmahdollisuuksia sekä huumaavia romansseja.

Miisa Nuorgam

Miisa on saamelainen viestinnänasiantuntija ja taaperoikäisen lapsen äiti. Pitkään esports-maailmassa vaikuttanut Miisa tuli tunnetuksi osallistuttuaan Diiliin vuonna 2018 sekä omasta sarjastaan Katkeamaton, jossa seurattiin hänen yllätysraskauttaan ja myöhemmin vauvavuottaan. Miisa ei ole tehnyt somea koskaan tavoitteellisesti, mutta hän on onnistunut silti luomaan uran myös vaikuttajana. Polyamorinen Miisa on eronnut lapsensa isästä ja rakentaa nyt elämäänsä omilla ehdoillaan.

Someäidit ke 14.8. alkaen maksutta MTV Katsomossa ja MTV Katsomo+ -tilauksella. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraavan viikon jaksot ennakkoon.