Mietityttääkö huonomaineinen 70-luvun asunto? Uuden tiedon mukaan se voi olla yllättävänkin hyvä ostos

Mitä rakentamisessa oikein tapahtui 1970-luvulla?

Asuntohallitus ohjasi kerrostalorakentamista 1970-luvulla tiukasti hinta ja määrä edellä. Tämän seurauksena tuutista tuli ulos jatkuvasti simppeleitä saman näköisiä elementtitaloja. Aina kun samankaltaista tarjontaa on paljon, ostajilla on varaa valita ja se näkyy hinnoissa. 1970-luvun omakotitaloissa ja rivitaloissa tilanne oli kuitenkin toinen.

Yli satavuotiaat arvokkaimpia

– Tätä uudemmissa asunnoissa kerrostaloasuntojen neliöhinnat lähtevät taas nousemaan. Nousu on kuitenkin maltillista. Mielenkiintoista on, että uusi ei korvaa kerrostaloissa vanhaa: 2010-luvulla rakennetuissa kerrostaloissakin keskineliöhinnat ovat alempana kuin 40-luvun taloissa", kertoo Juho Härme Priceworthystä.

– Vanhojen rivitaloasuntojen keskineliöhintakäyrä on kerrostalokäyrää vakaampi. Suurimmat hyppäykset ylöspäin ovat olleet 1910- ja 1950-luvun taloissa eli niistä on maksettu viime vuonna korkeinta hintaa. Täytyy muistaa kuitenkin, että tulos on vain suuntaa antava. Vanhoja rivitaloja ei ole paljoa ja niitä myydään harvoin eli otos on pieni, Härme toteaa.