Mies varasti kymppitonnien edestä työkaluja rakennustyömailta Helsingissä – poliisi sai syyllisen kiinni, osa omaisuudesta edelleen vailla omistajaa: "Asianomaisia on useita"

Esitutkinnan aikana selvisi, että tapaukseen liittyy myös muita osallisia. He olivat tienneet hankkineensa varastetuksi epäiltyä omaisuutta, jolloin myös he ovat epäiltyinä kätkemisrikoksesta.

Epäilty vangittu – syyte nostetaan marraskuussa

– Selvitämme edelleen, mistä kaikilta työmailta tavaraa on mahdollisesti viety. On syytä epäillä, että kaikki poliisin hallussa tällä hetkellä olevat ammattilaisten työkalut on varastettu, ja asianomistajia on useita, Petersohn-Järvinen kertoo.