Mies raiskasi 14-vuotiaat tytöt kaulasta kuristaen – sai pitkän tuomion

Raakaa väkivaltaa

– Lapsenraiskauksissa on käytetty vakavaa henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa ja ne on tehty erityisen raa'alla, julmalla ja nöyryyttävällä tavalla. Rikoksilla on lisäksi aiheutettu erityisen tuntuvaa henkistä ja ruumiillista kärsimystä asianomistajalle tekotapa ja teko-olosuhteet huomioon ottaen, oikeuden selosteessa sanotaan.