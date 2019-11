Röyhkeä tempaus Espoossa: Bussikuski huusi matkustajan haisevan, meni bussipysäkille kahville ja veti vielä hengityssuojaimen kasvoille

Matkustaja ei poistunut

Kuljettajalla on ollut yskää aiheuttava keuhkoputkien tulehdus-diagnoosi ja hengityssuojain mukanaan linja-autossa. Hän on ollut sairauslomalla infektion ja siitä seuranneen väsymyksen ja huonovointisuuden vuoksi.

Sairausdiagnoosilla ei merkitystä

Oikeudessa kuljettaja kertoi, että on ennenkin pyytänyt matkustajia siirtymään taemmas istumaan linja-autossa, jotta matkustajien hajut eivät häiritsisi linja-auton ajoa. Todistajan mukaan kuljettajan yskiminen "loppui kuin seinään", kun matkustaja poistui.

Sekä asianomistaja että todistaja ovat johdonmukaisesti kertoneet oikeuden käsittelyssä, että kuljettaja on voimakkaalla äänellä monta kertaa todennut, että matkustaja haisee ja hänen on poistuttava linja-autosta. Oikeuden mukaan menettely on ollut halventavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa sekä epäkunnioittavaa.