Mies kuoli ollessaan patikoimassa koiransa kanssa – Daisy-koira osoitti todellista uskollisuutta, vaikka isäntä oli menehtynyt

Iltapäivällä etsijät kuulivat koiran haukuntaa. Ääntä seuratessa he löysivät lopulta 64-vuotiaan miehen ruumiin. Sydänvika oli mitä ilmeisemmin johtanut miehen kuolemaan.

Viranomaisten mukaan mies meni usein patikoimaan, mutta ei ollut jättänyt vaimolleen viestiä, mihin oli mennyt. He muistuttavatkin, että mahdollisten hätätilanteiden varalta on tärkeää kertoa läheisilleen, mihin on menossa.