Katso videolta, miten tuomittu rekonstruoi tekoaan poliisille.
Yli 10 vuoden vankeuteen taposta ja hautarauhan rikkomisesta tuomittu mies rekonstruoi tekonsa poliisin esitutkinta-aikana videolle.
Teko tuli poliisin tietoon alueen sosiaalityöntekijän kautta, joka kertoi poliisille kuulleensa teosta asiakkaaltaan.
Sosiaalityöntekijän mukaan osoitteessa olevasta talosta puhutaan "hippikommuunina".
Myös taposta tuomittu kertoi poliisin kuulusteluissa, että elämä talossa oli "aika boheemia". Aiemmin, 10 vuotta sitten, elämä oli ollut miehen mukaan hilpeää, mutta sen jälkeen "valunut pikkaisen sit semmoiseen dystopiaan".
Mies tappoi toisen miehen kuvassa näkyvään nojatuoliin.Poliisi
Poliisi teki talon asuntoihin koti-etsintää, mutta ensimmäisellä kerralla ei löytynyt merkkejä henkirikoksesta.
Myöhemmin uusien kuulusteluiden ja puhutusten perusteella, poliisi teki uuden etsinnän, jonka aikana tekijä myönsi henkirikoksen.
Hänen mukaansa toinen mies oli uhannut polttaa talon eikä suostunut lähtemään tuomitun asunnosta.
Ruumis löydettiin pihalla sijaitsevasta puuliiteristä haudattuna noin viikko tapahtuneen jälkeen.
Epäilty myös piilotti tekovälineen, pajavasaran, Pielisjokeen. Poliisi löysi tekovälineen myöhemmin.
Antti Ilari Karreinen, 50, tuomittiin taposta ja hautarauhan rikkomisesta 10 vuoden ja 7 kuukauden vankeuteen.
Mies oli oikeuden mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeinen.