Mielenterveysongelmia ei aina tunnisteta – uusi palvelu madaltaa kynnystä hakea apua: "Ahdistuksenkin tunnistaminen voi olla haastavaa"

Mielenterveystalo.fi -palvelussa on itsehoito-ohjelmia erilaisiin mielenterveyden ongelmiin. Ohjeita voi hakea esimerkiksi ahdistukseen, alkoholiongelmiin, masennukseen ja parisuhdeongelmiin, kertoo sairaanhoitaja Anna Pulkkinen HUSin psykiatriselta konsultaatiopoliklinikalta.

Pulkkinen on työssään huomannut, että kynnys hakea apua mielenterveysongelmiin on ilmeisen korkea. Uuden palvelun ideana on ollut madaltaa tätä kynnystä.