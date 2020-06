Instagram-livessä ihmiset saavat kysyä mielenterveydestä – tällaiset asiat askarruttavat poikkeuskevään jälkeen: "Kyllä korona on tilannetta entisestään vaikeuttanut"

Keskustelua isännöi asiantuntijapsykologi Juho Mertanen MIELI ry:stä. Mertasen mukaan ensimmäisessä livessä linjoilla oli osallistumassa keskusteluun noin 600 ihmistä. Jutun kirjoitushetkellä live-lähetysten tallenteita on katsottu Instagramissa yhteensä yli 11 000 kertaa.

MIELI ry:n Instagram-liven tarkoitus on arkipäiväistää keskustelua mielenterveydestä ja poistaa siihen liittyvää häpeäleimaa. Live-lähetyksissä keskustellaan mielenterveystaidoista ja tehdään näkyväksi mielenterveyden positiivista puolta.

– Aiheeseen liittyvissä keskusteluissa mielenterveys usein koetaan mystisenä ja yhdistetään vain mielen sairauksiin. Todellisuudessa mielenterveys on kuitenkin läsnä meidän kaikkien arjessa ja tarvitsemme voimavaroja kannattelemaan haastavissa elämäntilanteissa, Mertanen kertoo.

Ihmisiä erilaisista elämäntilanteista

Joistakin kysymyksistä käy kuitenkin Mertasen mukaan ilmi, että live on tavoittanut eri ikäisiä ihmisiä erilaisista elämäntilanteista.

– On tullut kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten pärjätä yksinäisyyden kanssa koulussa. Toisaalta olemme myös pohtineet keski-iän haasteiden kanssa kamppailevien ihmisten kysymyksiä, Mertanen täsmentää.

Mikä saa meidät voimaan huonosti?

– On hyvä pohtia esimerkiksi omaa sosiaalisen median käyttöä. Pitääkö olla koko ajan tavoitettavissa vai kannattaisiko minun asettaa rajoja ruutuajalle, Mertanen sanoo.

Arjen pyörittäminen vaikuttaa

Live-formaatti on samanaikaisesti keskusteleva ja pohdiskeleva.

Miten koronatilanne näkyy?

Koronatilanne on näkynyt myös MIELI ry:n kriisipuhelimen tilastoissa. Tammi-huhtikuun aikana kriisipuhelimeen tuli lähes 83 000 soittoyritystä, joka on lähes 46 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, MIELI ry:n tiedotteessa kerrotaan.

– Kriisipuhelintoiminnassa työskentelevät ihmiset kertovat, että huolenaiheet ovat kuluneen kevään aikana liittyneet koronaan ja sen aiheuttamaan henkiseen pahaan oloon. Tilanne on myös pahentanut muista asioista johtuvaa huonoa oloa. Jos on jo lähtökohtaisesti ollut huono olla, niin kyllä korona on tilannetta entisestään vaikeuttanut, Mertanen sanoo.