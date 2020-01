Mielenterveyden häiriön perusteella sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kasvanut kolmessa vuodessa lähes puolella – "Erityisesti nuorten osalta jyrkkä kasvu huolestuttaa"

– Kehitys kuvastaa pidemmän ajan trendiä. Vuoden 2016 jälkeen kasvu on jatkunut ja kasvu on johtunut mielenterveyssyistä. Yllättävää sen sijaan on kasvun jyrkkyys, kommentoi Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren.

– Kasvuvauhti viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut erittäin hurja. Huoli on tietysti suuri. Sairauspoissaoloihin pitäisi puuttua varhaisessa vaiheessa. On kuitenkin hankalaa puuttua, jos ei tiedetä tarkkaan, mitä tekijöitä on taustalla. Tärkeää tässä on mielenterveyspalvelujen saatavuus, työolojen tarkastelu, työpaikoilla puuttuminen ja hoitoon ohjaaminen.