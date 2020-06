Mielenosoitukset jatkuivat Yhdysvalloissa, ainakin kymmeniätuhansia protestoijia liikkeellä – marsseihin uskaltauduttiin myös etelän pikkukaupungeissa

Protesteja Ku Klux Klanin ydinseuduilla

New York Timesin mukaan mielenosoituksia on järjestetty suurten kaupunkien lisäksi myös pienillä paikkakunnilla. Protesteja on uskaltauduttu järjestämään myös kaupungeissa, joissa rasistisella Ku Klux Klanilla ja valkoisen ylivallan kannattajilla on vankka historia.