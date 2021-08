Rottaongelma piinaa sairaala-aluetta Tampereella – eläimet ovat ehkä lähteneet liikkeelle rakennustöiden häiritseminä

Rottahavaintoja on tehty sairaalan ja kartanon rakennusten ympäristön lisäksi puistossa.

Alueella on kaupungin mukaan myös myyriä, mutta paikoitellen on havaittu onkaloita, jotka eivät vaikuta myyrien kaivamilta.

– Kartanopuistoon rajautuu vanha kaupungin puutarhan alue, jossa on vielä yksi vanha kasvihuone pystyssä. Tällä alueella on alettu rakentaa tänä vuonna uutta katua ja infraa, joka on saattanut laittaa jo kauan alueella eläneet rotat liikkeelle, kaupungin tiedotteessa todetaan.