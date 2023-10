Michael Monroe näki aikoinaan albuminsa mainoksen ja kauhistui – rokkari soitti levy-yhtiöön puhelun, joka jäi mietityttämään jälkikäteen

– Sellainen, joka kaivaa syvemmälle persoonaani ja kertoo, mistä minussa on kyse, hän sanoo MTV Uutisille.

– Yleensä kun rock-maailmasta ajatellaan tietyllä tavalla, niin tämä dokumentti näyttää vähän eri näkökulmaa siihen, mitä rock and roll -maailman ja rockmusiikkibisneksen yleensä oletetaan olevan, hän sanoo.

ATTE KAJOVA/All Over Press

ATTE KAJOVA/All Over Press

Monroe mainitsee esimerkkinä erään 80- ja 90-luvun taitteessa tapahtuneen asian, jota hän jäi aikoinaan aidosti miettimään ja jonka kertaaminen herätti ajatuksia. Hän oli tuolloin julkaissut Not Fakin’ It -albuminsa, ja kyseessä oli iso levytysdiili Yhdysvalloissa. Hanoi Rocks -yhtye oli hajonnut muutamaa vuotta aiemmin, kesällä 1985.

– Näin kauhukseni tv:ssä albumini mainoksen, jossa puhuttiin, että "Michael Monroe is back, the brains behind Hanoi Rocks". Ajattelin, että ei, aivot Hanoi Rocksin takana? Hanoi Rocksissa ei ollut aivoja! Sehän oli se koko pointti, se spontaanius. Ajattelin, että nyt tämä vaikuttaa siltä, että se olisi ollut jotenkin laskelmoitua, Monroe kertaa.