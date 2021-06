Miamilaisen kerrostalon osittaisen romahduksen syy yhä mysteeri

Mediatietojen mukaan vuodelta 1981 peräisin oleva rakennus oli ikäänsä ja ympäristöönsä nähden tavanomaisessa kunnossa, ja sen kaltaisia on rakennettu pitkin rannikkoa.

– Olen ollut täällä vuodesta 1993, enkä ole koskaan nähnyt tällaista tapahtuvan. Luulisi, että näin suuret ongelmat olisivat olleet havaittavissa. 40 vuotta vanhat rakennukset eivät noin vain romahda, ja sellaisia on koko letka rannikon molempiin suuntiin, totesi NBC:lle kiinteistöalan markkina-analyytikko Peter Zalewski.

"En ole nähnyt tällaista Yhdysvalloissa"

Tutkijat ovat aiemmin varoittaneet siitä, että Surfsiden kaltaisille hiekkapohjaisille saarille rakentaminen on riskialtista erityisesti ilmastonmuutoksen nostaessa merten pintoja. Tiedossa ei kuitenkaan ole, liittyykö nyt nähty romahdus ympäristötekijöihin.

Miami Herald -lehden mukaan rakennuksessa oli parhaillaan käynnissä lakisääteinen tarkastus 40 vuotta täyttäneille rakennuksille. New York Timesin mukaan rakennuksessa oli tarkoitus aloittaa laaja remontti.

– Olen nähnyt tällaista tapahtuvan ennenkin, mutta en koskaan Yhdysvalloissa. Se oli 40-vuotias rakennus. Meillä on Miamissa rakennuksia, jotka ovat 1920-luvulta, kertoo Miami Heraldille arkkitehti Kobi Karp.

– Tämä on surullinen tilanne. Meille saattaa vielä selvitä, että se olisi ollut estettävissä.

Liki sata ihmistä on edelleen kateissa torstaisen romahduksen jäljiltä. Yhden ihmisen on vahvistettu kuolleen, mutta uhriluvun on pelätty kasvavan pelastus- ja raivaustöiden edetessä.