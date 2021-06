Pelastustyöt Miamissa romahtaneen kerrostalon raunioilla jatkuvat – kadoksissa edelleen lähes 160 ihmistä

Yhdysvalloissa Floridan osavaltiossa romahtaneen kerrostalon raunioista on etsitty ihmisiä kameroiden, koirien ja kaikuluotainten avulla. Neljän ihmisen on toistaiseksi kerrottu kuolleen ja ainakin 159 ihmisen olevan edelleen kateissa, kertoo muun muassa sanomalehti New York Times.