Meteorologi äimänä – alkuvuonna jo enemmän myrskypäiviä kuin koko viime vuonna yhteensä: "En löydä vastaavaa tilastoista"

– Se on iso määrä, en löydä vastaavaa tilastoista, Mäntykannas kirjoittaa.

Yhteensä myrskypäiviä on jo 13, kun viime vuonna niitä oli 12. Keskimäärin tammikuussa on 3,1 ja helmikuussa 1,8 myrskypäivää. Eikä siinä vielä kaikki, ensi viikonloppuna myrskyää taas niin, että odotettavissa on jälleen pahoja tulvia.