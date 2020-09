Vuodesta 2020 voi tulla tilastohistorian myrskyisin: Ennätys enää muutamien päivien päässä – "Syy on yksinkertainen"

Aila-myrskyn aikana tuuli on puhaltanut jopa hirmumyrskylukemissa. Torstai-iltapäivään mennessä kovin 10 minuutin keskituuli o29,3 m/s oli mitattu Rauman Kylmäpihlajassa ja kovin tuulenpuuska 35,3 m/s puolestaan Pietarsaaren Kallanissa.

Meteorologi Joanne Rinne kertoo Forecan blogissa , että vuodesta 2006 alkaen keskimääräisenä vuonna Suomessa on ollut 27 myrskypäivää. Tuollaisina päivinä keskituulen nopeus on ylittänyt 21 m/s.

Tänä vuonna tuo ennätys saattaa kuitenkin mennä rikki. Tähän mennessä Suomessa on ollut jo 34 myrskypäivää.

– Suomen tilastollisesti myrskyisin vuodenaika, loppusyksy ja alkutalvi, on vielä edessä, joten on hyvinkin mahdollista, että myrskypäivien lukumäärä nousee korkeammaksi kuin kertaakaan 15 vuoden aikana, Rinne kirjoittaa blogissa.

Jo tämänhetkiselläkin lukemalla vuosi 2020 on tilastointihistorian viidenneksi myrskyisin.

Myrskyjen määrää on Rinteen mukaan nostanut tänä vuonna lauha talvi, jonka ajan Atlantilta tulleiden matalapaineiden reitti kulki Suomen yli.

– Myrskyjen syy on yksinkertainen: mitä useampi matalapaine kulkee maamme yli, sitä suurempi on todennäköisyys sille, että mukana on myös myrskymatalapaineita. Talvena 2019-2020 ei päässyt muodostumaan juuri lainkaan korkeapaineita, jotka olisivat estäneet matalapaineiden pääsyn Suomeen, joten myös myrskyisiksi voimistuneilla matalapaineilla oli otolliset mahdollisuudet iskeä meille.