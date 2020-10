Metallimusiikki vyöryi Suomeen hyökyaallon lailla 1980-luvulla – jähmeät suomalaiset lämpenivät nopeasti tyylilajille: "Konserttitilanteessa oli vaaran tuntua"

Permannoilla penkeillä istuneet suomalaiset villiintyivät kiipeilemään penkkiensä päälle, yläkatsomosta rynnittiin alas kokemaan samaa tunnelmaa ja kaikessa rytäkässä yksi yleisön edustajista mursi myös jalkansa. Järjestyksenvalvojat puuttuivat tilanteeseen kytkemällä jäähallin valot päälle, jolloin jo legendaksi noussut laulaja-basisti Lemmy Kilmister parkaisi ilmoille huudon "lights out, lights out" (suom. valot pois, valot pois).

Huhtamäki on koonnut Suomen hevikeikkojen historian yksien kansien väliin teoksessaan Scream for me Finland!.