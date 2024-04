Mestis pysyy MTV:llä vuosien jatkosopimuksella

– Mestis sopii erinomaisesti osaksi MTV:n vahvaa kiekkotarjontaa. Mestiksen kiinnostus on tällä kaudella ollut nousussa, ja sarjan näkyvyyttä ovat entisestään siivittäneet kuukausittaiset MTV Subin lähetykset. Kuluneella kaudella Mestiksen ottelulähetykset ovatkin tavoittaneet MTV:llä yli miljoona suomalaista, kertoo MTV:n urheiluoikeuksista vastaava Jukka Raatikainen .

– Yhteistyön jatko MTV:n kanssa on Mestikselle merkittävä asia, sillä Suomen viihdyttävin kiekkosarja tarvitsee kumppanikseen luotettavan mediaoikeuskumppanin. Kuluva kausi on ollut kaikilla mittareilla mitattuna kaikkien aikojen kausi, joten tästä on hyvä jatkaa yhteistyössä tuotteen kehittämistä edelleen, kertoo Mestiksen operatiivinen johtaja Taneli Maasalo.