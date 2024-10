Mestarivalmentajan käytös hämmästytti SM-liigassa – avautuu vihdoin: "Ihan turhaan"

– Haluaisin olla sellainen valmentaja, että ”never too high, never too low” (ei koskaan liikaa eikä koskaan liian vähän). Onnistuin siinä aluksi aika hyvin Kärpissä, kun voitimme melkein koko ajan. Se, että tuli yksi tappio siellä täällä, siinä pystyi olemaan aika hyvin tuon ideologian takana. Sitten kun rupesimme häviämään – enhän mää sitten osannut suhtautua siihen… Manner miettii Hockey Night tien päällä -ohjelmassa.