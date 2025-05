Vain muutama päivä meni – mestarivalmentaja hyppää ikoniseen NHL-seuraan

Mike Sullivan on New York Rangersin uusi päävalmentaja.

Pittsburgh Penguins tiedotti vasta maanantaina, että sen ja päävalmentaja Mike Sullivanin tiet erkanevat. Meni vain muutama päivä, ja tänään perjantaina ikonisena seurana tunnettu New York Rangers ilmoitti meritoituneen yhdysvaltalaisluotsin hyppäävän peräsimeensä.

Sullivan valmensi Penguinsia kausina 2015–25. Hän johdatti pingviinit Stanley Cup -mestaruuksiin sesonkeina 2015–16 ja 2016–17. Tällä kaudella Penguins jäi pudotuspelien ulkopuolelle, samoin kuin Rangers, joka erotti päävalmentajanaan toimineen Peter Lavioletten.

"Paras valmentaja johtamaan joukkuettamme"

Sullivan on päävalmentanut NHL:ssä Penguinsin lisäksi Boston Bruinsia. New York Rangersissa hän on operoinut aiemmin apuluotsina kausina 2009–13.

Rangersin puheenjohtaja ja GM Chris Drury luonnehti Sullivanin vakiinnuttaneen aseman yhtenä NHL:n parhaista päävalmentajista.

– Kun käynnistimme tämän prosessin ja Mikestä tuli saatavilla oleva vaihtoehto keskusteluihimme, oli heti selvää, että hän oli paras valmentaja johtamaan joukkuettamme, Drury sanoi.

Sullivan luotsasi Yhdysvallat toiselle sijalle helmikuussa NHL-pelaajin tahkotussa 4 Nations -turnauksessa, ja hänen on määrä valmentaa maajoukkuetta myös ensi vuonna Italiassa käytävissä talviolympialaisissa.