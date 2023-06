Kaapo Kakolle uusi päävalmentaja – Rangers palkkasi todella kokeneen NHL-käskijän

Rangersin uusi pääkäskijä on Peter Laviolette , Hän on voittanut Stanley Cupin Carolina Hurricanesin peräsimessä vuonna 2006.

Laviolette, 58, on todellinen NHL-konkari. Hän on valmentanut sarjassa yli 1400 ottelua. Valmennusura NHL:ssä alkoi apumiehen pestistä jo vuonna 2000. Yhdysvaltalainen on toiminut Carolinan lisäksi aiemmin New York Islandersin, Philadelphia Flyersin, Nashville Predatorsin ja Washington Capitalsin päävalmentajana. Hän on johdattanut myös Flyersin ja Predatorsin Stanley Cup -finaaliin.