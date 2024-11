Mestarihyökkääjä jättää Tapparan – loikkaa kilpailijan leiriin

Tapparan ja Otto Sompin välinen pelaajasopimus on purettu, kertoo seura verkkosivuillaan. Somppi siirtyy HIFK:n riveihin.

Tällä kaudella Sompin rooli Tapparan hyökkäyksessä on kaventunut. Viime kaudella kärkiketjujen sentterinä nähty Somppi on pelannut alempien ketjujen laitahyökkääjän paikalla. 20 pelaamassaan ottelussa Somppi on kerännyt pisteet 3+3.