Mestarien liigan välierässä käydään myös toinen uskomaton taistelu – Tuomas Virkkuselta häkellyttävä tarina: "Se on mitä kaunein asia"

– Joka ikinen kerta kannattajapäädyt, ultrat taistelevat toisiaan vastaan. Ne ovat lopettaneet väkivallan, mikä on mahtava asia. Siitä nämä ultrat sopivat noin 15 vuotta sitten, kun oli oikeasti väkivaltaisia yhteenottoja. Ne sopivat, että tämä on perheiden, tämä on lasten, tämä on vanhusten peli, että on turvallista tulla, Virkkunen kertoo.