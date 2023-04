Kannattajien toiminta sai valmentajavelhon suunniltaan – esitti nyt jyrkän uhkauksen: "Jos sama tapahtuu, lähden kotiini"

Tunteella elävä 64-vuotias Luciano Spalletti on tekemässä huimaa temppua Napolin päävalmentajana. Seura on ottanut niin tukevan johdon kotimaansa Serie A:ssa, että ensimmäinen Italian liigamestaruus eli scudetto 33 vuoteen on pian todellisuutta Etelä-Italian työläiskaupungissa.