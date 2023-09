Rakastettu pelaaja palaa raivostuneiden fanien eteen – Valioliigaan sopeutuminen täynnä ongelmia: "Sen kanssa minulla oli suurimpia vaikeuksia"

Historian suurimmassa italialaispelaajan kaupassa AC Milanista Newcastleen noin 70 miljoonalla eurolla suunnannut Tonali, 23, palaa tiistaina San Sirolle, jossa hän kasvoi maan ja Serie A:n keskikenttäeliittiin viime vuosina.

15 A-maaottelua pelanneella Tonalilla on lupa odottaa lämmintä vastaanottoa, sillä italialaisseuran intohimoisessa kannattajakunnassa ajatellaan laajasti seurajohdon savustaneen suosikkipelaajan ulos. Italialaislehti La Gazzetta dello Sportin mukaan Tonalin varalle ei ole kaavailtu vastaavissa tilanteissa usein kuultuja vihellys- ja huutomyrskyjä.

Ottelua edeltävässä lehdistötilaisuudessa Newcastlen päävalmentajan Eddie Howen rinnalla esiintynyt Tonali avasi hankalaa alkuaan uudessa maassa ja seurassa. Newcastle on voittanut kauden viidestä ensimmäisestä ottelustaan kaksi. Tonali on onnistunut maalinteossa kerran.

– Tämä kesä oli vaikea minulle. Sopeutumiseni Newcastleen osoittautui vaikeaksi, mutta olen tavannut ihmisiä, jotka ovat alusta asti aina halunneet auttaa minua. Ensimmäisen ottelun jälkeen asiat ovat alkaneet sujua vähän helpommin. Iso kiitos kuuluu erityisesti päävalmentajalle, kuten myös taustojen ihmisille, jotka työskentelevät kulisseissa. He ja joukkuetoverit ovat tehneet sopeutumisestani helpompaa. Näin on ollut erityisesti kielen suhteen, sen kanssa minulla oli suurimpia vaikeuksia. Olen saanut apua myös kentällä, sillä ihan kaikki on muuttunut, noin 160 000 euroa viikossa englantilaisseurassa tienaava Tonali sanoi.