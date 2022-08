Merkittävä osa kuolemaan johtavista veneilyonnettomuuksista tapahtuu soutuveneilijöille – tyypillisesti kyseessä on humaltunut mies

Veneillessä sattuneet hukkumiskuolemat tapahtuvat useimmiten ilman pelastusliivejä liikkeellä olleille miehille. Yli puolet heistä on ollut pelastusliivittömyyden lisäksi päihtyneitä.

– Jos on iäkäs ja sitten vielä humalassa, niin siinähän on kaikki riskitekijät olemassa. Tässä näkyy ehkä sellainen jääräpäisyys taustalla, että jos on aina menty, niin mennään nytkin, sanoo Otkesin johtava tutkija Kai Valonen.