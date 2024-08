Venäjä vain jäävuoren huippu – olympialajissa seisminen mullistus: "Näkyy heti sijoituksissa"

Taitouinnissa mitellään olympialaisissa pari- sekä joukkuekisa. Venäjä on vienyt molemmat lajit kuusissa edellisissä kilpailuissa, mutta nyt tähän tulee muutos. Lajin suurmaa ei ole mukana Ukrainaan kohdistamansa hyökkäyssodan seurauksena.

Vielä tätäkin merkittävämpi muutos on tapahtunut sääntökabinettien puolella.

Vuoden 2023 alussa taitouintikisoihin tuli teknisen ja vapaan ohjelman lisäksi kolmanneksi osuudeksi akrobatiaohjelma. Nyt se nähdään ensi kertaa myös olympiatasolla.

– Jo pelkästään tämä on aika iso lisä, Uimaliiton taitouinnin aluevalmentaja Iris Lucenius aloittaa.

Lisäksi pistesysteemiä rukattiin kovalla kädellä. Nyt jokaisen joukkueen ja parin täytyy lähettää etukäteen kisaohjelmastaan niin sanottu coach card, josta selviää sarjojen (hybridi) ja akrobatiaosuuksien vaikeusastekertoimet. Jos yksittäinen sarja ei etene suunnitellulla tavalla esimerkiksi pienen virheen takia, pistevähennys on raju.

Puhutaan putoamisesta peruspisteille tai basemarkista, joka on terminä yleisesti käytössä myös Suomessa.

– Hybridin vaikeusastekerroin voi olla vaikka 8,4. Jos tulee basemark, niin se koko sarja menee kertoimelle 0,5. Eli jos tulee yksikin basemark siinä ohjelmassa, niin se on aika suuri pudotus pisteissä ja näkyy heti sijoituksissa, Lucenius selvittää.

Samantyylinen vaikeuskertoimien ja vähennysten käyttö on myös voimistelussa ja taitoluistelussa, joka laittoi pisteytyksensä remonttiin vuoden 2002 talviolympialaisten tuomarointiskandaalin jälkeen.

– Tämä on tavallaan nyt kuin voimistelua tai taitoluistelua vedessä, Yhdysvaltojen taitouintiliiton toimitusjohtaja Adam Andrasko muotoilee Reuterille.

Miehet jätettiin rannalle

Lajissa on aiemmin kritisoitu sitä, että lopputulokset ovat liian ennalta-arvattavia. Pisteytyksissä on huomattu myös menestysmaiden suosimista. Sääntömuutos on nostanut uusia maita palkintosijoille.

– Tässä on haettu sitä, että arvostelu olisi vähän objektiivisempaa. Arvostelulajeissa puhuttaa aina tämä tuomaritoiminta.

Uusikin systeemi on kuitenkin kohdannut kritiikkiä.

– Aiemmin on ollut viiden hengen tuomaripaneeli antamassa pisteitä. Nyt siitä hybridin menemisestä basemarkille päättää kolme tuomaria, tällaiset tekniset kontrollerit. Tästä on ollut vähän soraääniä, sillä heillä on erittäin suuri vaikutus tulokseen, Lucenius selvittää.

Paljon heittoja ja voltteja sisältävä akrobatiaohjelma oli Luceniuksen mielestä tervetullut muutos.

– Tämä tuo erittäin paljon yleisöystävällisyyttä lisää lajiin.

– Esitykset ovat nyt dramaattisesti vauhdikkaampia. Heitot ovat selvästi korkeampia. Rutiineissa on paljon aiempaa enemmän luovuutta, Andrasko lisää.

Yhden muutoksen Lucenius olisi kuitenkin halunnut vielä nähdä Pariisissa.

– Harmillisesti emme näe miehiä olympialaisissa. Nyt säännöt olisivat sallineet ensimmäisen kerran sen, että joukkueohjelmassa saa olla kaksi miestä kokoonpanossa. Sen puolesta oli taisteltu paljon. Osalla joukkueista oli MM- ja EM-kisoissa miehiä kokoonpanossa, mutta nyt muutamatkin maat olivat jättäneet miehet pois, Lucenius harmittelee.

Lajipioneeri Bill May, 45, saavutti MM-hopeaa USA:n joukkueessa tänä vuonna. Italian päätös jättää 28-vuotias Giorgio Minisini, yksi lajin lahjakkaimmista miehistä, ulos joukkueesta keräsi myös kritiikkiä.

– Tämän olisi pitänyt olla uraauurtava hetki tälle lajille, Kansainvälinen uintiliitto linjasi tiedotteessaan.

Venäjän ollessa syrjässä Lucenius nostaa Kiinan yhdeksi menestyssuosikiksi molempiin lajeihin. Lisäksi Espanja ja Italia joukkuekisassa sekä Itävalta ja Iso-Britannia mahtuvat suomalaisvalmentajan listalle ennakkoon.

Alkuvuoden MM-kisoissa Kiina oli mitalitaulukon kärki, perässään Yhdysvallat ja Australia.

Taitouintikilpailut käydään Pariisissa 5. –10. elokuuta.

Suomi mukana 2028?

Suomessa on taitouinnissa Luceniuksen mukaan noin 400 lisenssiurheilijaa yhdeksässä eri seurassa.

– Näkisin, että laji on vähän kasvanut. Monet seurat ovat saaneet nostettua tekemisensä tasoa. Jos aiemmin ollut muutama seura dominoimassa SM-kisoja, nyt muistakin seuroista tulee Suomen parhaimmistoa.

Maajoukkueiden osalta tilanne on tällä hetkellä hankalahko. Aikuisten maajoukkue on ollut telakalla korona-ajoista lähtien. Nuorten maajoukkue oli koossa viimeksi toissa kaudella.

Luceniuksen mukaan aikuisten maajoukkue on tarkoitus polkaista kasaan syksyllä. Maajoukkuekarsinnat alkavat elokuun alussa.

Alkuvuodesta Suomella oli mukana ensimmäiset edustajat MM-tasolla, soolourheilijat vapaassa ja teknisessä ohjelmassa. MM- ja EM-tasolla mitaleja jaetaan kaikista ohjelmista, olympialaisissa ratkaisevat yhteispisteet.

Olisiko suomalaisedustus Los Angelesin olympialaisissa vuonna 2028 mahdoton ajatus?

– Ei se ole mahdoton ajatus. Toki parien lukumäärää on vähän karsittu olympialaisissa. Kun on vielä maanosakiintiöt, niin se hieman syö mahdollisten menestyjien mahdollisuuksia päästä mukaan, Lucenius pyörittelee.