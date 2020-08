Merikotkat pesivät nyt entistä lähempänä ihmisiä – "Tullaan näkemään vielä paljon merikotkia Helsingissä"

– Poikaset lähtivät pesästä jo heinäkuun alkupuolella. Ne ovat jääneet tähän pesäsaareen Klobbenille ja sen lähelle Ruohokarin metsäsaarekkeeseen. Niitä on aika helppo nähdä joka päivä tässä, toteaa luonto-opas Eero Haapanen.

Merikotkille riittää ruokaa Vanhankaupunginlahdella

Pesintä Viikissä onnistui yli odotusten

– Sellaisia pesintöjä, joissa on kolme poikasta, on alle 10 prosenttia merikotkan pesinnöistä. Kun pesintä onnistui yli odotusten näin hyvin, on todennäköistä, että merikotkat pesivät uudelleen Klobbenissa, uskoo Haapanen.