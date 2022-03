Mercedes-pomo Toto Wolff avoimena mielenterveyshaasteistaan – "Olen kärsinyt"

Mielenterveysongelmat ovat olleet urheilussa tabu jo vuosia. Hiljalleen tätä tabua on alettu kuitenkin murtaa. Tuohon rintamaan on liittynyt nyt myös Mersu-pomo Toto Wolff, joka myöntää rehdisti kärsineensä mielenterveysongelmista.

– Avun hakeminen on ollut tie voittaa ongelmani. Se on auttanut minua saavuttamaan hyödyntämättä jääneen potentiaalin. Minulla ei ole koskaan ollut ongelmaa häpeäleiman kanssa, Wolff sanoo.

– Meille korkean profiilin ihmisillä, joilla näyttää olevan kaikkea, mutta kamppailemme, on minusta pakollista sanoa, että saamme apua ja on ok saada apua. Osa menestyneistä ihmisistä ovat todella, todella herkkiä, mikä tarkoittaa, että he ovat todella, todella haavoittuvaisia.