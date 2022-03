Red Bull -pomo Christian Horner arvostaa Toto Wolffin rohkeaa ulostuloa – "Kaikki kunnia hänelle"

Mercedes-pomo Wolff kertoi F1-kauden avausviikonlopun alla The Timesin haastattelussa käyneensä jo lukuisten vuosien ajan terapiassa mielenterveyshaasteidensa vuoksi . Wolff toivoi, että mielenterveyshaasteiden kanssa painivat ihmiset uskaltaisivat hakea apua.

– Kaikki kunnia Totolle rohkeudesta puhua hänen mielenterveysongelmistaan. Se on asia, joka on nykypäivänä enemmän valokeilassa, ja meidän on tässä bisneksessä oltava asian tiimoilta myös aktiivisia, Horner toteaa Planet F1:n mukaan.