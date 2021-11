Toto Wolff koki lapsuudessaan trauman, joka vainoaa yhä F1-tallipomoa: "Herään yhä öisin siihen uneen"

Mestaritallin menestyvänä pomona jo kahdeksan vuotta toiminut Wolff on havahtunut koronapandemian myötä mielenterveysongelmiin, joita hän ja monet F1-sarjan työntekijät ovat vuosien saatossa kokeneet.

Wolff on puhunut avoimesti muun muassa omasta uupumuksestaan , jonka takia hän joutui kaudella 2020 ottamaan aikaa itselleen.

49-vuotiaan itävaltalainen koki lapsuudessaan surua, joka on vaikuttanut hänen elämäänsä merkittävällä tavalla. Hänen isänsä kuoli pitkän sairastamisen jälkeen aivokasvaimen takia.

– F1-mestaruudesta taisteleminen ei hetkauta minua mitenkään. Verrattuna lapsuudessani ja nuoruudessani läpikäymiini asioihin tämä on pelkkää hauskanpitoa, koska se, mitä tapahtui varhaisessa elämänvaiheessa, on jättänyt minuun pysyviä arpia, Wolff kertoo Daily Mail -lehden pitkässä haastattelussa.

– Kaikilla on oma tarinansa. En pyydä mitään sympatiaa, mutta verrattuna työhöni tallipäällikkönä, tämä vainoaa minua vieläkin.

– Herään yhä öisin uneen, että olen yksin. Se uni on toistunut minulla lapsesta asti. Se voi tapahtua koska tahansa. Ajaudun siihen edelleen jatkuvasti, hän tunnustaa.

Wolff haluaa puhua ääneen mielenterveysongelmista ja vastoinkäymisistään, joita on elämässään kokenut. Valtava menestys jättää usein kuvan siitä, että ihminen ei ole kokenut elämässään kovia aikoja.

– Kyse ei ole paineesta tai työstä. Ihmiset näkevät sinut menestyneenä ja ajattelevat, että hänellä on varmasti kaikki hyvin, mutta sitä haluaa sanoa heille, että näin on käynyt minullekin. Et ole yksin sen kanssa. Arpi ei koskaan häviä.