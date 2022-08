Mercedes paljasti hurjaa faktaa kohukolarista – Lewis Hamilton sai varoituksen F1-tuomaristolta

Törmäys sytytti Hamiltonin autossa lääketieteellisen varoitusvalon, mikä tarkoittaa sitä, että kuljettajan on käytävä lääkärikeskuksessa .tarkistuksessa. Hamilton kieltäytyi aluksi tästä, minkä myötä hän sai varoituksen kansainvälisen autoliiton FIA:n tuomaristolta.

– Lewis on kunnossa ja hän kisaa Zandvoortissa. Hän on turhautunut, koska hän tiesi, että auton kisavauhti oli kohdillaan, ja että hän olisi voinut taistella palkintokorokesijoista. Niin hän kuin me kaikki muutkin jatkamme taistelua, Vowles totesi.