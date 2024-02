Menoleikkauksia etsittävä sote-tehtävien karsimisesta, sanoo Orpo Ylellä

Hallitus on jo päättänyt muun muassa vammaispalvelulain ja hoitajamitoituksen lykkäämisestä, jotka tuovat arviolta 190 miljoonan euron säästöt tänä vuonna.

– (Sote)järjestelmä on niin kallis.

– Vuosien ja vuosikymmenien kuluessa velvoitteita on hyvässä tarkoituksessa lisätty ja lisätty, ja nyt siihen kaikkeen ei ole varaa. Pitää löytää, mikä on hyvinvointiyhteiskunnan ja sosiaaliterveyspalveluiden ydin, Orpo sanoo haastattelutunnilla.

Orpon mukaan hyvinvointialueiden ennakoitua suurempi alijäämä viime vuodelta on yksi syy siihen, miksi lisää säästöjä on ylipäätään etsittävä kehysriihessä. Alijäämä viime vuodelta on noin 1,35 miljardia euroa, kun hallitus oli varautunut noin miljardin euron alijäämään.