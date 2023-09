Hoitajajärjestön pomo irvailee: Hallitusohjelman nimessä on kirjoitusvirhe – "Vähät välittävä Suomi"

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus esitteli vuoden 2024 budjetin eilen. Tiedotustilaisuudessa keskityttiin panostuksiin, mutta leikkauksiakin on luvassa. Tehyn mielenilmauksessa ei sen puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan ole kyse vain tästä budjetista.

– Ei pelkästään. Tässä käsitellään tätä opusta, jossa on pieni kirjoitusvirhe, Rytkönen sanoo.

Kyseinen "opus" on Orpon hallituksen ohjelma, joka kantaa nimeä "Vahva ja välittävä Suomi".

– Se on vähät välittävä Suomi, jos puhutaan palkansaajista tai suomalaisista sote-palvelujen käyttäjistä. Kyllä tässä aiotaan laittaa meidän ala täysin kyykkyyn, Rytkönen katsoo.

Pääministeri Orpo kommentoi eilen MTV Uutisille , että "tämä on se tie, joka meidän pitää kulkea". Orpo muistutti, että julkisen talouden kautta huolehditaan julkisista palveluista, sotesta ja eläkkeiden maksusta.

Ensi vuoden budjettiesityksen alijäämä on 11,5 miljardia euroa.

Rytkösen huomio kiinnittyy samaan, mistä oppositiokin on huutanut. Hallituksen paperille merkkaamat ansiotuloveron kevennykset hyödyttävät eniten yli 14 000 tienaavia, Veronmaksajat on laskenut.

– Mietin, että jos tilanne todella on niin huolestuttava kuin pääministeri sanoo, niin miten kaikkein rikkaimmille pystytään tekemään näin suuria verohelpotuksia, Rytkönen toteaa.

– Todella kylmää kyytiä. Näyttää siltä, että rikkaat porskuttavat ja köyhät pannaan kyykkyyn. Edustan matalapalkka-alaa eli tämä on se porukka, joka on sitten kyykyssä.

Hoitajat pysyvään palkkamonttuun?

Hoitajille suurin ongelma Orpon hallitusohjelmassa on Rytkösen mukaan järjestely, jonka Tehy katsoo olevan käytännössä palkkakatto.

– Suomeksi sanottuna vientialat määrittelisivät jatkossa hoitajien palkat. Täysin käsittämätöntä. Petteri Orpo on sitä mieltä, että hoitajat tuomitaan pysyvään palkkamonttuun.

Siitä Rytkönen on pääministeri Orpon kanssa samaa mieltä, että pahinta sosiaali- ja terveysalan kannalta on tällä hetkellä rahapula. Orpo on mieluusti pannut sen pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen läpi viemän hyvinvointialuemallin piikkiin.