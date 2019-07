Menehtyneestä Claes Anderssonista elämäkertaa kirjoittava muistelee: "Hän oli hyvin laajasydäminen ja hyväksyvä"

Vahva tarve auttaa vähäosaisia



"On uskomatonta, että hän on rakentanut elämän sillä tavalla, että kaikki palaset täydentävät toisiaan."



– Andersson on tehnyt uskomattoman paljon asioita elämänsä varrella. Hän on kirjoittanut yli 20 runokokoelmaa, romaaneja, tietokirjoja, hän on kirjoittanut valtavan määrän näytelmiä, ja radiolle kuunnelmia. Hän on ilostuttanut ihmisten elämää soitollaan. On uskomatonta, että hän on rakentanut elämän sillä tavalla, että kaikki palaset täydentävät toisiaan.