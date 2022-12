Men in Black vai Blues Brothers? Puolustusministeri Kaikkosen ja suurlähettiläs Hautalan poseeraus Yhdysvalloissa sai eeppisen meemikäänteen

Kuvajournalisti Antti Yrjönen muokkasi Kaikkosen twiittaamaa kuvaa klassikkoelokuva Men in Blackin (1997) mainosjulisteen mukaiseksi, mutta kuvateksteissä lukee Mr. Jonesin ja Mr. Smithin sijaan Mr. Hautala ja Mr. Kaikkonen. Ministeri ja suurlähetilläs kantavat sylissään järeitä aseita, ja kuvitteellisessa elokuvatekstissä lukee ”The earth from the scum of the universe”.