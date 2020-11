Valko-Venäjän poliisi hajottaa mielenosoituksia kovin ottein – kuolleen mielenosoittajan kohtalo aiheuttaa surua ja suuttumusta

Poliisi on hajottanut pääkaupunki Minskissä mielenosoituksia kyynelkaasulla, tainnutuskranaateilla ja vesitykillä, paikallismediat kertovat. Paikallisen ihmisoikeusjärjestön Viasnan mukaan yli 300 ihmisiä on pidätetty.

Heidän joukossaan on toimittajia, joita poliisi on ottanut kiinni myös muualla maassa. Lukashenkaa vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat jälleen sunnuntaina, kuten he ovat kokoontuneet joka sunnuntai elokuun 9. päivän presidentinvaalien jälkeen.