Poliisi ottanut kiinni ainakin 150 mielenosoittajaa Valko-Venäjällä

Tsihanouskaja kannusti videolla

Minskin suurmielenosoitukset ovat keränneet kolmena edellisenä sunnuntaina satatuhatta mielenosoittajaa, ja ne ovat pysyneet pääosin rauhallisina. Liettuaan paennut oppositiojohtaja ja mielenosoittajien silmissä presidentinvaalien laillinen voittaja Svjatlana Tsihanouskaja lähetti mielenosoitukselle tueksi videoviestin, jossa hän sanoi liikkeen pysyvän vahvana niin kauan kun se on yhtenäinen.

Lukashenka on hakenut tukea Venäjältä, joka on varoittanut reagoivansa, jos länsimaat yrittävät puuttua Valko-Venäjän tilanteeseen. Presidentti Vladimir Putin on väläytellyt sotilaallisen avun lähettämistä.