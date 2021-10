Melkoisia lukuja: Norjan uusista autoista valtaosa kulkee sähköllä – Suomessa täysin eri tilanne

Suomessa rekisteröitiin elokuussa yhteensä vähän päälle 2 200 sähkö- ja hybridiautoa, mikä on yli 50 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Silti Suomen sähköautoistuminen laahaa reippaasti muita Pohjoismaita jäljessä.

Norjassa tavoitteena, että kaikki uudet autot ovat nollapäästöisiä vuoteen 2025 mennessä

Norja johtaa siirtymistä vihreämpään autoliikenteeseen, ei pelkästään Pohjoismaissa, vaan myös maailmalla. Yli puolet viime vuonna Norjassa ensirekisteröidyistä autoista oli sähköautoja. OFV:n mukaan sähköajoneuvojen osuus uusien autojen myynnistä oli 54 prosenttia, mikä toi yli kymmenen prosenttiyksikön kasvun edellisvuoteen verrattuna. Länsi-Euroopan suurin öljyntuottaja on panostanut voimakkaasti sähköautoilun edistämiseen tukien avulla. Maan tavoitteena on, että kaikki myydyt uudet autot olisivat nollapäästöisiä vuoteen 2025 mennessä.

– Tämä vahvistaa suuntauksen, jonka mukaan myös maaseutu on avosylin ottanut vastaan sähköllä kulkevia autoja nyt, kun markkinoilla on suuria hyviä autoja, joilla on pitkä toimintasäde, Bu sanoo.