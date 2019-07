Tesla ohitti kaikki muut automerkit Norjan markkinoilla

Tesla on jättänyt Norjan markkinoilla taakseen kaikki perinteiset automerkit ja vallannut 16 prosentin osuuden tämän vuoden automyynnistä. Teslan edullisempaa Model 3 -mallia on myyty lähes kaksi kertaa niin paljon kuin tilaston kakkosta, Volkswagen Golfia. Model 3 -mallin osuus koko myynnistä oli kesäkuussa 13,5 prosenttia.

Teslojen myynti on viime vuoteen verrattuna yli kolminkertaistunut.

– On selvää, että sähköautojen saatavuus on tänä vuonna ollut parempi kuin viime vuonna, sanoi OFV:n johtaja Öyvind Solberg Thorsen.

Fossiilivapaus tavoitteena vuonna 2025



Kesäkuussa bensiiniautojen osuus oli 16 prosenttia, dieselin 13,5 prosenttia. Viime vuoteen verrattuna bensiinikäyttöisten autojen myynti on laskenut lähes 30 prosenttia.

Haugneland viittaa Norjassa virinneeseen keskusteluun, jossa on alettu vaatia sähköautojen avokätisten tukien karsimista. Sähköautojen ostamisesta ei makseta suoria tukia, mutta ostajat välttyvät monilta veroilta ja maksuilta, joten ostajat saavat merkittävää taloudellista etua hankinnoistaan.

Suomi tukee sähköauton ostamista



Suomessa täyssähköautojen ostajille maksetaan 2 000 euron hankintatuki, mutta se koskee vain autoja, joiden kokonaishinta on alle 50 000 euroa. Teslan hinta nousee tämän rajan yli.

Suomessa on tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana rekisteröity reilut 750 täyssähköautoa. Myyntimäärä on kasvussa, sillä koko viime vuoden aikana myytiin suunnilleen yhtä monta. Norjaan verrattuna täyssähköautojen osuus on kuitenkin edelleen hyvin pieni.