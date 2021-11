Melania Trump vilautti Donald Trumpille taas jäätävän ilmeen – sai spekulaatiot jälleen kuohumaan

Yhdysvaltojen entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on elänyt täysin poissa julkisuudesta noin puolen vuoden ajan, sillä naista ei ole nähty parrasvaloissa sitten huhtikuun. Lauantaina 30. lokakuuta Melania Trump edusti kuitenkin aviomiehensä, ex-presidentti Donald Trumpin rinnalla baseballin World Series -ottelussa Atlantassa.

Melania Trump on aiemmin kohauttanut ilmeillään edustaessaan, eikä tämäkään kerta ollut poikkeus. Yhdessä hetkessä Trump hymyili leveästi miehensä rinnalla, ja yhtäkkiä naisen ilme suli täysin: hymy hyytyi ja Trump pyöritteli silmiään, vaikuttaen siltä, että hän huokaisi syvään turhautuneena. Hetki tallentui tietenkin kameroihin, ja somekuohunta aiheesta alkoi välittömästi.

Somessa on muun muassa spekuloitu jälleen sitä, että Melania Trump viestisi ilmeellään sitä, kuinka kyllästynyt hän on mielipiteitä vahvasti jakavaan puolisoonsa. Vuosien aikana Melania Trump on muun muassa julkisesti nähty läpsimässä miehensä kättä pois, repäisevän oman kätensä pois Donald Trumpin kädestä, sekä kävelemässä surutta pois tämän luota valokuvauksissa.