Näin Trumpin ja Muskin riitaan on reagoitu USA:ssa – "Kolmas avioero"

Donald Trumpin ja Elon Muskin riita on ollut Yhdysvalloissa kuuma puheenaihe tänään perjantaina, kertoo MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja tämän läheisen liittolaisen Elon Muskin välirikko on kärjistynyt.

Trumpin ja Muskin kuukausia kestänyt tiivis kumppanuus kariutui dramaattisella tavalla eilen torstaina, kun Trump ryöpytti entistä neuvonantajaansa Muskia Valkoisessa talossa Saksan liittokansleri Friedrich Merzin vierailun yhteydessä.

Hän kertoi olevansa "äärimmäisen pettynyt" Muskin esittämään kritiikkiin Trumpin ajamaa budjettilakia kohtaan.

Myös teknomiljardööri kritisoi presidenttiä torstaina kovin sanoin.

Sen seurauksena Trump uhkasi muun muassa irtisanoa Muskin yrityksiltä liittovaltion sopimukset ja avustukset.

"Kolmas avioero"

Muskin ja Trumpin välirikkoa New Yorkissa seurannut Mari Karppinen kertoo, että riita on ollut ykköspuheenaihe USA:ssa tänään perjantaina, vaikka moni on sanonut arvanneensa jo etukäteen, mitä tuleman pitää.

– Amerikkalaislehdistössä tätä kutsutaan kolmanneksi avioeroksi, Karppinen totesi Seitsemän uutisissa.

Trump on eronnut ennen liittoaan Melania Trumpin kanssa kahdesti, ja molemmat erot ovat olleet riitaisat.

– Tämän välirikon vitsaillaan tulevan Trumpille ja ehkä Amerikallekin kaikista kalleimmaksi.

Karppinen korostaa sitä, että kyse ei ole vain kahden ihmisen välisistä suhteista vaan kahden hyvin vaikutusvaltaisen miehen riidan vaikutuksesta jopa liittovaltion talouteen.

– Muskin kritisoima Trumpin lakipaketti on Trumpille ja republikaaneille erittäin tärkeä. Muskin mukaan se taas lisää valtion velkaa jopa biljoonilla dollareilla, Karppinen selvittää.

– Nyt osa republikaaneista pelkää, että koska lakipaketille ei ole kaikkien republikaanien tukea ja jos osakin heistä kääntyy Muskin puoleen ja lakipaketti kaatuu, se vahingoittaisi sekä republikaanien että Trumpin toisen kauden uskottavuutta.

– Demokraatit lakipakettia eivät tue, koska siinä leikataan muun muassa terveydenhuollosta.

Sanasotaan ei ollut perjantai-iltana Suomen aikaan näkyvissä liennytystä.

Valkoinen talon nimettömänä pysytellyt virkamies sanoi uutistoimisto AFP:lle, ettei Trump ollut aikeissa keskustella Muskin kanssa.

