Mehiläisen ensimmäiset koronanäytteet analysoitu Etelä-Koreassa – positiivisesta tuloksesta soitetaan jokaiselle henkilökohtaisesti

Eilen Suomesta Etelä-Koreaan lennätetyt koronanäytteet on onnistuneesti analysoitu kumppanilaboratoriossa, kertoo Mehiläinen.

Mehiläinen on lisännyt näytteenottopisteiden määrää merkittävästi. Drive-in-pisteitä on jo 13 ja suunnitelmissa on lisätä vielä yli 10 uutta.