Meghanin päätöstä jättää Charlesin kruunajaiset väliin herätti jälleen ankaran kritiikin – toimittaja arvioi ratkaisun: "Aivan liikaa kohua, draamaa ja huomiota"

Kuningas Charlesin kruunajaiset järjestetään parin viikon päästä Lontoon Westminster Abbeyssa, ja tapahtuman ympärillä on kohissut – pitkälti Charlesin kuopuksen prinssi Harryn ja tämän vaimon herttuatar Meghanin ansiosta.

Hiljattain Buckinghamin palatsi ilmoitti, että Harry osallistuu isänsä Charlesin kruunajaisiin yksin, ja Meghan jää parin lasten kanssa heidän nykyiseen kotimaahansa Yhdysvaltoihin. Ratkaisua on kritisoitu, mutta se ei MTV Uutisten toimittaja Aino Hailin mielestä ollut lainkaan yllättävä.

– Mielestäni tämä oli ainut mahdollinen vaihtoehto, mitä he pystyivät tässä tilanteessa tekemään. Tässä on ollut aivan liikaa kohua, liikaa draamaa, liikaa huomiota – erityisesti sellaista, mikä on ollut todella epäedullista brittikuninkaallisille ja vienyt erityisesti pois huomiota näistä kruunajaisista.