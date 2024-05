Media: Ukraina saa lisää Leopardeja ja Patriot-ohjuksia

Virallisesti asiasta on määrä kertoa tänään, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee Madridissa. Zelenskyi tapaa maan pääministeri Pedro Sanchezin sekä kuningas Felipen .

Ukraina on viime kuukausina vaatinut länsimaita luovuttamaan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä käyttöönsä Venäjän lisättyä ilmaiskujaan Ukrainan kriittistä infrastruktuuria vastaan.

Venäjän ilmahyökkäyksistä yhä useampi on ollut Kremlin kannalta tuloksekas, sillä Ukrainan ilmapuolustus on kärsinyt muun armeijan tapaan kalusto- ja ammuspulasta. Sähkökatkot ovat olleet Ukrainassa viime kuukausina toistuvia.

Stubb: "Olemme tukemme äärirajoilla"

Sotatilanne on tällä hetkellä Ukrainan kannalta vaikea. Vaikka Venäjä on kärsinyt raskaita tappioita koko alkuvuoden ajan, on se myös kyennyt etenemään tasaisen varmasti. Ukraina onkin yhä voimakkaammin vaatinut länsimailta sotilasapua.