Me Naiset: silikonirinnat aiheuttivat Marja Kihlströmissä tunteiden myllerryksen – kertoo, miten elämä muuttui leikkauksen myötä

Erityistason seksuaaliterapeutti ja tv-kasvo Marja Kihlström kertoo Me Naisten haastattelussa päättäneensä viime vuonna hankkia silikonirinnat. Päätöstä edelsi vuosien harkinta, joka pantiin täytäntöön viime marraskuussa.

Kihlström sanoo haastattelussa, että hänen mielestään silikoneihin liittyvä keskustelu on enimmäkseen leimaavaa ja syyllistävää. Hänen mukaansa yleinen ajatus on, että nainen ottaa silikonirinnat miesten vuoksi. Kihlströmin puoliso Matti Kihlström hyväksyi Kihlströmin sellaisena kuin hän on, mutta naisen oma tunne oli erilainen.