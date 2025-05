Marja Kihlström pettyi, järkyttyi ja vihastui kohutun somekasvon sanoista: "Mitä te miehet ajattelette?"

Marja Kihlströmillä on sananen sanottavanaan Joni "Stagala" Takalan kiitospuheesta.

Erityistason seksuaaliterapeutti ja tv-kasvo Marja Kihlström kommentoi Instagram-julkaisussaan Joni "Stagala" Takalan Ice Cage 4 -kamppailutapahtumassa pitämää puhetta.

– Katsoin eilen livenä nyrkkeilymatsin jälkeistä haastattelua, jossa mustavalkoisista naisvihamielisistä kommenteistaan tunnettu somevaikuttaja alkoi "korjailla" sanomisiaan, tai niin luulin, kunnes totuus valkeni. Tuo mies toivoi "naisten ennaltaehkäisevän asiaa (viittaus raiskaukseen) ja miettivän valintojaan", Kihlström kirjoittaa julkaisussaan.

Joni Takala sai viime syksynä runsain määrin huomiota raiskauksen uhreja syyllistävillä someulostuloillaan. Viime lauantaina Takala ja Mika "Immu" Ilmén nousivat otteluhäkkiin Ice Cage 4 -kamppailutapahtumassa, ja Takala tyrmäsi Ilménin heti ottelun ensisekunneilla.

Voittonsa jälkeen Takala piti puheen, jossa hän sanoi, että haluaa raiskauksista puhuttavan enemmän ja avoimemmin, ja että hän "halusi kontroversaalilla tavalla saada asian esille ja keskustelua aikaiseksi".

– Haluan, että naiset ennaltaehkäisevät asioita enemmän ja miettivät valintojaan, hän lausui ja kertoi sitten lahjoittavansa osan kamppailussa voittamastaan palkintosummasta seksuaalirikosten uhreille.

Kihlström kertoo olleensa pettynyt, järkyttynyt ja vihainen Takalan sanoista. Hän peräänkuuluttaa, ettei yksikään raiskaus ole uhrin syy.

– Toivoisin, että jokainen pysähtyy pohtimaan kuinka vaarallista tällainen retoriikka on. Naisten ja raiskauksien uhrien syyllistämisen sekä vastuuttamisen kääntöpuoli on luvananto raiskaukseen. Lahjoitettu 10 000 euroa on kaukana hyvän teosta, kun mietitään mahdollisia sanojen seurauksia, hän kirjoittaa.



– Poikien ja miesten on saatava tietää, että he voivat hallita tunteitaan ja mielihalujaan. Tyttöjen, naisten ja ihan kaikkien sukupuolien on saatava elää turvassa ja vapaina, hän jatkaa.

Kihlström näkee, että asian tiimoilta tarvittaisiin kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta lapsille ja nuorille sekä vanhempainiltoja aikuisille.

– Se on väärän tiedon levitystä, että raiskauksien ennaltaehkäisy olisi naisten vastuulla. Seksuaalikasvatusta saanut nuori tunnistaisi sen vääräksi tiedoksi ja raiskauksen uhrien syyllistämiseksi.

Kihlström myös toivoo, että miehet astuisivat esiin ja ottaisivat kantaa aiheeseen.

– Mitä te miehet ajattelette, oletteko vaistonvaraisesti toimivia eläimiä, joita pitäisi varoa yllyttämästä hyökkäykseen naisia kohtaan vaate-, juhlimis tai käyttäytymismalleja kontrolloimalla? Millaisen viestin haluatte antaa pojille miehuudesta? hän kysyy.